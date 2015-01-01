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मीणा-मीना का मसला:मीणा-मीना मसले को लेकर सीएम से मिला समाज के विधायकों का प्रतिनिधिमंडल

करौली3 घंटे पहले
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मीणा-मीना मसले सहित अन्य प्रमुख मांगों को लेकर गुरुवार को मीणा समाज के मंत्री व विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। इसमें करौली विधायक लाखनसिंह कटकड़ व टोडाभीम के पी.आर.मीना भी शामिल रहे। उन्होंने समाज के इस प्रमुख मुद्दे के साथ ही अन्य आवश्यक मांगों पर भी सीएम का ध्यानाकर्षण कराया। इस दौरान मंत्री परसादीलाल मीना, जौहरीलाल मीना, इंदिरा मीना, लक्ष्मण मीना, गोपाल मीना,हरिश्चंद्र मीना, मुरारीलाल मीना, कांति मीना आदि ने सीएम आवास पर पहुंचकर मीणा-मीना विवाद के स्थायी समाधान के लिए सकारात्मक प्रयास करने और समाज हित व जन विकास से जुडे मुद्दों को लेकर भी चर्चा की।

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