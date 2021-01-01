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ग्रामीणों का प्रदर्शन:सड़क निर्माण का काम शुरू नहीं होने से ग्रामीणों का प्रदर्शन

करौली7 घंटे पहले
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ढहरा के ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं होने से नाराज होकर सार्वजनिक निर्माण विभाग के खिलाफ रविवार को प्रदर्शन कर नाराजगी व्यक्त की है। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि गांव के हनुमान मंदिर से टनकोली के बालाजी तक डामरीकरण सड़क बनाने के वर्क आर्डर वर्ष 2018 में जारी हुए थे परंतु विभागीय अधिकारियों की उदासीनता एवं ठेकेदार की लापरवाही के कारण अभी तक सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं हुआ है। जिससे क्षेत्र के दर्जनों गांवों के लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि शीघ्र ही उक्त सड़क का निर्माण कार्य विभाग के द्वारा प्रारंभ नहीं करवाया गया तो वे मजबूरन विभागीय अधिकारियों के कार्यालयों का घेराव करने पर विवश होंगे। ग्रामीणों ने बताया कि रास्ते पर सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं करने से क्षेत्र के दर्जनों गांव के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि उक्त मार्ग से क्षेत्र के भोपुर ,बहादुरपुर, निसूरा, सहजनपुर, लालाराम का पुरा, सिंघनिया, भादौली, सहित दर्जनों गांवों का आवागमन बना रहता है, विभाग के सहायक अभियंता के के मीना ने पिछले दिनों 15 दिवस में कार्य शुरू कराने का आश्वासन दिया था परंतु 25 दिन गुजरने के बाद भी काम शुरू नहीं हुआ है।

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