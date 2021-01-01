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ग्रामीणों का प्रदर्शन:अस्पताल भवन की मरम्मत के लिए ग्रामीणों का प्रदर्शन

करौली4 घंटे पहले
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  • ग्रामीणों को प्राथमिक उपचार के लिए भी 10 किलोमीटर दूर टोडाभीम में जाना पड़ता है

टोडाभीम क्षेत्र के मंडेरु गांव में स्थित स्वास्थ्य केंद्र के भवन में जर्जर भवन की मरम्मत कराए जाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर नाराजगी व्यक्त की है ग्रामीणों ने बताया कि जर्जर स्वास्थ्य केंद्र के भवन की लंबे समय से मरम्मत की मांग करते आ रहे हैं लेकिन चिकित्सा विभाग का इस ओर ध्यान नहीं है जिससे ग्रामीणों को प्राथमिक उपचार के लिए भी 10 किलोमीटर दूर टोडाभीम चिकित्सालय में जाना पड़ता है।चिकित्सा विभाग पर लगाए अनदेखी के आरोप : - प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि विभागीय अधिकारी समस्या के प्रति बिल्कुल संवेदनशील नहीं है सामाजिक कार्यकर्ता संतराम मीना ने बताया कि ग्राम पंचायत मंडेरू में डिस्पेंसरी भवन मरम्मत कराए जाने की मांग ग्रामीण एक दशक से करते आ रहे हैं।लेकिन विभागीय अधिकारियों के कानों में जू तक नही रेंगी है। ग्रामीणों को चिकित्सा सेवाओं के लिए दूर-दूर तक भटकना पड़ रहा है ,गौरतलब है कि जर्जर भवन को लेकर ग्रामीणों ने कई बार जनप्रतिनिधियों सहित विभागीय अधिकारियों को जर्जर भवन के संबंध में अवगत करा दिया परंतु समस्या जस की तस बनी हुई है ग्रामीणों ने बताया कि कुछ दिन पहले स्वास्थ्य केंद्र भी किया गया था लेकिन भवन को चिकित्सा कर्मियों के बैठने के लिए सुरक्षित नहीं माना फिलहाल भवन पर ताला लटका हुआ है।विधायक से भी लगा चुके गुहारइस संबंध में ग्रामीणों ने विगत दिनों विधायक पृथ्वीराज मीणा से स्वास्थ्य केंद्र के लिए नवीन भवन का निर्माण कराए जाने की मांग की गई थी । भवन निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों सहित विभागीय अधिकारियों को काफी बार अवगत करवाने के बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। निरोगी राजस्थान के संकल्प को ध्यान में रखते हुए डिस्पेंसरी के भवन का निर्माण होना बेहद आवश्यक है। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आगामी 30 दिनोंमें चिकित्सालय भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ तो मंडेरु के ग्रामीणों के द्वारा एक बड़ा आंदोलन करने की जानकारी देते हुए बताया कि जिसकी समस्त जिम्मेदारी उपखंड प्रशासन की होगी।

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