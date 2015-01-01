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अस्पताल का निरीक्षण:संभागीय आयुक्त ने किया सीनियर सेकंडरी स्कूल और जिला अस्पताल का निरीक्षण

करौली16 मिनट पहले
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संभागीय आयुक्त पीसी बेरवाल ने गुरुवार को जिला मुख्यालय पर राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल करौली एवं जिला अस्पताल करौली का आकस्मिक निरीक्षण किया।संभागीय आयुक्त पी.सी बेरवाल ने राज्य सरकार के द्वारा चलाये जा रहे स्माईल कार्यक्रम के तहत बच्चोंं को ऑनलाइन शिक्षा व वीडियो के माध्यम से दी जा रही शिक्षा के बारे में अध्यापकों से जानकारी ली एवं इसकी शत प्रतिशत सफलता प्राप्त करने के लिए छात्र छात्राओं से संपर्क कर उनकी समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिये। उन्‍होंने बच्चों को कोरोना काल में जो सिलेबस कम किया गया है उसकी पूर्ण जानकारी देने, आगामी परीक्षा में परिवर्तित सिलेबस की जानकारी आवश्यक रूप से देने एवं उनकी समस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण कर शिक्षा के स्तर को बढाने के निर्देश दिये। उन्‍होंने इस सबंध में कक्षा 11वीं के छात्र गौरव जागा से टेलीफोन से बात कर उपलब्ध कराई जा रही ऑनलाइन शिक्षा के बारे में भी जानकारी ली।संभागीय आयुक्त पी.सी बेरवाल ने स्व. शिवराज ंिसह राजकीय सामान्य चिकित्सालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्‍होंने चिकित्सकों के उपस्थिती रजिस्टर, भंडारण में संधारित किये जा रहे रिकार्ड की जानकारी ली, निशुल्क दवा योजना व जांच संबंधी व्यवस्थाओं का जायजा लिया, उन्‍होंने मेल मेडिकल वार्ड में भर्ती मरीजों से बातचीत कर उपलब्ध करवाई जा रही दवाईयों व चिकित्सा उपचार के बारे में भी जानकारी ली। उन्‍होंने चिकित्सा अधिकारियों को साफ सफाई रखनें, बेडशीट को प्रतिदिन बदलने के निर्देश दियें। कोविड-19 लैब का भी निरीक्षण किया एवं लिये गये सैम्पल की भी जानकारी ली एवं समय पर जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिये भी कहा।निरीक्षण के दौरान अति जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर, एसडीएम देवेन्द्र ंिसह परमार, पीएमओ डॉ दिनेश गुप्ता,डॉ गोविंद गुप्ता, डॉ सीएल मीना, सहित नर्सिंग स्टॉफ मौजूद रहे।

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