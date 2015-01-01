पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

स्वास्थ्य से खिलवाड़:लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ न हो, इसलिए लीकेजों को दुरुस्त करें

करौली4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

संभागीय आयुक्त पीसी बैरवाल ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो इसके लिए वह तत्काल लीकेजों को दुरुस्त कराने की कार्रवाई करें। पीसी बैरवाल ने यह बात गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान कही।संभागीय आयुक्त बैरवाल ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह जिले में चल रहीं योजनाओं को समय पर पूरा करें, जिससे लोगों को उनका लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही कोरोना वैक्सीन आने वाली है इसके लिए सीएमएचओ पूर्व तैयारी करें जिसमें दवाईयों की उपलब्धता, टीकाकरण बढ़ाने, संस्थागत प्रसव को बढावा दिए जाने, राजश्री व मेडिकल बीमा जैसी योजनाओं का लाभ लोगों को मिले यह सुनिश्चित करें। विद्युत आपूर्ति समयबद्ध रूप से करने, निर्धारित समय में खराब ट्रांसफार्मरों को बदलने, घरेलू कनेक्शन देने के निर्देश दिए। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को मनरेगा कार्यों का नियमित निरीक्षण करने, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ शतप्रतिशत देने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने हिदायत दी कि योजनाओं का समयबद्ध रूप से लाभ नहीं देने व शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित कार्मिक व अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कोविड-19 को लेकर जारी गाइड लाइन की पालना करने व आम जन को इसके लिए प्रेरित करने की बात कही।संभागीय आयुक्त बैरवाल ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की पालनहार व पेंशन योजना में करौली जिला प्रदेश में अग्रणी रहने पर अन्य विभागों से भी योजनाओं का व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर योजनाबद्ध रूप से कार्य करते हुए अन्य क्षेत्र में भी जिले को अग्रणी बनाने की बात कही। उन्होंने हिंडौन में मुख्यमंत्री आवास योजना में शतप्रतिशत आवास उपलब्ध कराने, सर्दी के मौसम में रेन बसेरों में सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं उनका समय समय पर निरीक्षण करने, इंदिरा रसोई में साफ-सफाई के साथ नियमित रूप से भोजन की गुणवत्ता का ध्यान रखने के निर्देश दिए। डीसी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को स्कूलों में कंप्यूटर लगाने, आंगनबाड़ी केन्द्रों में पोषाहार समय पर वितरण कराने, ओवरलोडिंग व अवैध वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने विभिन्न सरकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा किए सकारात्मक कार्य करने व समय सीमा में कार्य करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर एडीएम सुदर्शन सिंह तोमर सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें