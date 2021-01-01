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तस्करी:मानपुरा में चल रहा था कारखाना, 25 किलो मिलावटी अफीम व 6 किलो डोडा चूरा जब्त

करौली3 घंटे पहले
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  • हरियाणा के अंतरराज्यीय तस्करों की निशानदेही पर पुलिस ने मारा छापा, एक आरोपी गिरफ्तार

जिले में नशे के खिलाफ कार्रवाई में रविवार को पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एक दिन पहले पकड़े गए हरियाणा के अंतरराज्यीय तस्करों की निशानदेही पर पुलिस ने मानपुरा में मिलावटी अफीम तैयार करने के कारखाने का भंडाफोड़ किया है। मौके से 25 किलो मिलावटी अफीम व 6 किलो डोडा चूरा जब्त करते हुए एक जने को गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले की तह तक पहुंचने के लिए आरोपी से पूछताछ कर रही है।एसपी विनीत बंसल ने बताया कि विशेष अभियान के तहत शनिवार को छीपाबड़ौद थानाधिकारी रामस्वरुप मीणा ने पीथपुर की घाटी में हरियाणा निवासी संदीप व सतपाल सिंह के कब्जे से 35 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद कर दोनों को गिरफ्तार किया था। मामले की जांच हरनावदाशाहजी थानाधिकारी रविंद्र सिंह को दी गई। एसपी बंसल के अनुसार आरोपी संदीप व सतपाल सिंह ने पूछताछ में बताया कि डोडा चूरा मानपुरा निवासी हंसराज मीणा से खरीद कर लाए हैं। इस पर हरनावदाशाहजी थानाधिकारी रविंद्र सिंह ने शनिवार को ही तत्काल हंसराज मीणा को पकड़ने के लिए पुलिस जाप्ते के साथ मानपुरा पहुंचकर उसके मकान पर दबिश दी। आरोपी के मकान में 6 किलोग्राम डोडा चूरा, 25 किलोग्राम अफीम जैसा मिलावटी पदार्थ के 49 पैकिट, 4 प्लास्टिक की कैन जिनमें 20-20 किलोग्राम गोंद जैसा गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ, 3-3 किलोग्राम ब्राउन व सफेद पाउडर, साबुत गोंद, काला रंग, मिलावटी अफीम जैसा पदार्थ पैक करने की थैलिया व इलेक्ट्रॉनिक कांटा बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी हंसराज को प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया है। जांच थानाधिकारी छीपाबड़ौद करेंगे। पुलिस टीम में प्रशिक्षु आरपीएस जयप्रकाश अटल, हरनावदाशाहजी थानाधिकारी रविंद्र सिंह, थानाधिकारी छीपाबड़ौद रामस्वरूप मीणा, हैडकांस्टेबल अखेराज सिंह, कैलाशचंद, संतोष कुमार, कांस्टेबल मुकेश कुमार, रामकुमार, प्रकाश चौधरी, बांके बिहारी, राजेंद्र शर्मा मौजूद रहे।

गुड, गोंद, मक्का के आटे से अफीम में मिलाने के लिए बनाता था टांकापुलिस के अनुसार आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह ग्लूकोज, चॉकलेट में काम आने वाला गोंद, मक्के का सफेद पाउडर, गुड, शक्कर आदि पदार्थ को कढाई में गलाकर उसका घोल तैयार कर घोल को गर्म कर उसमें काला रंग डालकर अफीम जैसा गाढ़ा पदार्थ तैयार करता है। जिसको अफीम का टांका कहते हैं। यह टांका असली अफीम जैसा ही दिखता है इसे अफीम काश्तकार आसानी से अफीम में मिलावट कर बेचते हैं। प्रारंभिक जांच मे सामने आया है कि हंसराज खुदके ही मकान में गोपनीय तरीके से कारखाना चलाकर अफीम में मिलाने का टांका तैयार कर मोटे दामों में लोगों को बेचता है। एएसपी विजय स्वर्णकार के निर्देशन में डीएसपी छबड़ा ओमेंद्रसिंह के नेतृत्व में थाना हरनावदाशाहजी व छीपाबड़ौद क्षेत्र में मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त अपराधियों को पकड़ने के लिए अलग-अलग टीमें गठित कर रखी है।

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