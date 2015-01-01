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जमीन विवाद में खूनी संघर्ष:गेहूं की बुआई कर रहे रिटायर्ड फौजी पर परिजनों का हमला, अस्पताल में दम तोड़ा

हिंडौन सिटीएक घंटा पहले
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हिंडौन सिटी | पोस्टमार्टम कराते पुलिस व परिजन।
  • सगे भाई का परिवार ही बन गया कातिल

टोडाभीम के गांव मूडियां में शुक्रवार को जमीन का विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। खेत में गेहूं की बुआई करते समय रिटायर्ड फौजी पर उसके भाई व परिवारजनों ने लाठी-डंडों से हमला कर गंभीर घायल कर दिया। बचाने आए फौजी के पुत्र के साथ भी मारपीट की।

घायल रिटायर्ड फौजी को हिंडौन के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बालघाट पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। इस मामले में मृतक के पुत्र की ओर से उसके चाचा व अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

बोआई करने से रोकने व कचरा डालने से विवाद
मूडियां की खेड़ा पट्टी के खेत में रिटायर्ड फौजी रजनलाल जाटव (55) शुक्रवार सुबह गेहूं की बोआई करने गया था। इस दौरान कचरा डालने को लेकर फौजी के भाई रामपाल व परिजनों से विवाद हो गया। उन्होंने फौजी को गेहूं की बोआई नहीं करने दी। मृतक के पुत्र सतवीर जाटव ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब साढ़े 7 बजे पिता रजन लाल जाटव के साथ वह भी खेत पर गेहूं की बोआई कर रहा था। इस दौरान उसे चाचा रामपाल जाटव, चाची लज्जा देवी व उनके पुत्र कप्तान जाटव, गब्बर जाटव व रौनक जाटव ने खेत में गेहूं की बोआई नहीं करने दी और लाठी-डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया। हमले में रजनलाल गंभीर घायल हो गया और सतवीर के भी चोट आई। परिजनों ने गंभीर हालत में रजनलाल को हिंडौन के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बालघाट पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर शव पिरजनों को सौंप दिया गया। मृतक फौजी के पुत्र सतवीर जाटव ने पिता की हत्या करने का मामला दर्ज कराया है।

थाना में झगड़ा करना पड़ा महंगा, 2 गिरफ्तार
सूरौठ | यहां पुलिस थाना परिसर में झगड़ा करना दो जनों को उस समय महंगा पड़ गया जब पुलिस ने उन्हें शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी गिर्राज प्रसाद जाटव ने बताया कि मासलपुर थाने के गांव सकलपुरा निवासी रामकेश गुर्जर एवं गांव कोटापुरा निवासी रामवीर गुर्जर थाना परिसर में पहुंचकर झगड़ा कर रहे थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों जनों को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया।

6 बिस्वा जमीन के कब्जे को लेकर था विवाद
मृतक के परिजन सतवीर जाटव, विमल जाटव, अजीत, नरेश, दरब सिंह के अनुसार परिवार में 6 बिस्वा जमीन के कब्जे को लेकर कई वर्षों से विवाद चल रहा है। पारिवारिक जमीन के बंटवारे के अलावा भी चाचा रामपाल ने 6 बिस्वा जमीन पर कब्जा कर लिया। कई बार समझाइश की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। इसी रंजिश के चलते रामपाल जाटव ने खेत की मेड के पास कचरा डालकर अतिक्रमण कर रखा है। इसी बात को लेकर ही शुक्रवार को रिटायर्ड फौजी पर हमला किया गया। बताया कि रजनलाल आर्मी 15 महा रेजीमेंट उत्तराखंड रानी खेत में सूबेदार पद पर कार्यरत था। वर्ष 2000 में सेना से सेवानिवृत्त हुए थे। मृतक के दो पुत्र व दो पुत्रियां हैं।

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