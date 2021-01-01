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किसान आंदोलन:कृषि बिलों के विरोध में आज कलेक्ट्रेट पर किसानों का धरना

करौली2 घंटे पहले
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  • किसानों की मांगों के पक्ष में होगी महापंचायत, पीसीसी अध्यक्ष गोविंदसिंह डोटासरा भी आएंगे, मीणा सीमला में भी किसान सभा

दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान नेता राकेश टिकैत के आंदोलन के समर्थन में और तीनों कृषि बिलों के विरोध में सोमवार को प्रात: 11 बजे जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट के बाहर किसानों का धरना-प्रदर्शन होगा। वहीं करौली विधायक व कांग्रेस के प्रदेश महासचिव लाखनसिंह के नेतृत्व में किसान बडी संख्या में रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। जहां किसानों की मांगों के पक्ष में महापंचायत होगी और राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसमें मुख्य अतिथि पीसीसी अध्यक्ष गोविंदसिंह डोटासरा ही मुख्य वक्ता होंगे। दरअसल, केंद्र के तीनों ही कृषि बिलों के विरोध में देश की राजधानी दिल्ली बॉर्डर पर पिछले दो माह से किसानों का आंदोलन चल रहा है। जहां किसान नेता राकेश टिकैत समूचे देश के किसानों की आवाज उठा रहे हैं,मगर केंद्र सरकार उनके आंदोलन को बलपूर्वक दबाने व कुचलने का काम कर रही है। ऐसे में किसानों की आवाज को मजबूती देने के लिए प्रदेश में गहलोत सरकार खुलकर मैदान है। कांग्रेस प्रदेश महासचिव व करौली विधायक लाखनसिंह की अगुवाई में सोमवार को करौली कलेक्ट्रेट पर किसानों का धरना-प्रदर्शन व पंचायत का आयोजन रखा गया है।मेहंदीपुर बालाजी में महापंचायत आज टोडाभीम ग्रामीण । केंद्र की भाजपा सरकार के द्वारा लाये गए कृषि कानूनों के विरोध में मीना सीमला गांव में स्थित मीन भगवान मंदिर परिसर में पूर्वी राजस्थान के किसानों की सोमवार कोआयोजित होने वाली महापंचायत को लेकर तैयारियों में जुटे युवा कार्यकर्ताओं ने गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर जनसंपर्क किया। महापंचायत की तैयारियों को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता अभिषेक नारेड़ा एवं धारा सादपुरा के द्वारा उपखंड क्षेत्र के दर्जनों गांव में जन संपर्क कर ग्रामीणों से महापंचायत में पहुंचने की अपील की गई। कार्यकर्ताओं ने देर शाम तक महापंचायत की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई। महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी किसान नेताओं समेत क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। महापंचायत के बाद कृषि कानून रद्द करने के लिए राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन देकर आंदोलन की आगामी रणनीति तय की जाएगी।

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