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दो आरा मशीनों को सीज:वनविभाग ने अवैध संचालित दो आरा मशीनों को सीज किया

करौली10 मिनट पहले
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खेड़ला उपवन संरक्षक के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए गुरुवार को उपखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों मे संचालित दो अवैध आरा मशीनों को वनविभाग की टीम ने सीज कर दिया है। वनपाल ओमप्रकाश मीना ने बताया कि क्षेत्रीय वन अधिकारी गिर्राज प्रसाद मीणा के नेतृत्व में फोरेस्टर धर्मेंद्र सिंह गुर्जर, वनरक्षक परमार सिंह,दर्शन सिंह व गश्ती दल ने गुरुवार की दोपहर खेड़ला सड़क मार्ग पर हरिराम मीना निवासी रानेटा व आशाराम मीना निवासी मांढा की संचालित अवैध आरा मशीनों को सीज कर वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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