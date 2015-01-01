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दंगल में उमड़े श्रोता:कंजौली में हरी कीर्तन दंगल में उमड़े श्रोता

करौली15 मिनट पहले
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महमदपुर गांव कंजौली में भौमिया बाबा के स्थान पर दो दिवसीय हरिकीर्तन दंगल का समापन अवसर पर हरिकीर्तन पार्टियों द्वारा धार्मिक व पौराणिक रचनाओं की प्रस्तुति देकर श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। गांव के पंच-पटेलों ने हरीकीर्तन दंगल पार्टियों के कलाकारों का माला पहनाकर व साफा बांध कर स्वागत किया। आयोजक जगरूप गुर्जर ने बताया की ग्राम वासियों ने आपसी वैमनस्यता, त्याग कर एक हो जाने की खुशी में हरिकीर्तन दंगल व कन्हैया दंगल का आयोजन किया। जिसमें मुंडियां, देवलेन,ढंड कैमरी, रेंडायल गुर्जर, गांवों की पार्टियों ने धार्मिक व पौराणिक रचनाओं की प्रस्तुति हरीकीर्तन के माध्यम से देकर श्रोताओं को भाव-विभोर कर दिया।

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