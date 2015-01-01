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राम से बड़ा राम का नाम:हिंडौन सिटी : रामकथा में बताया- भगवान राम से बड़ा राम का नाम

करौली16 मिनट पहले
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हिंडौन सिटी यहां शीतला कॉलोनी में कन्हैयालाल अग्रवाल के आवास पर गुरुवार से रामकथा का शुभारंभ हुआ। कथा में राष्ट्रीय संत घनश्याम दास महाराज प्रवचन दे रहे हैं। कथा में आचार्य ने राम के नाम की महिमा का बखान करते हुए कहा कि राम का नाम लेने से मनुष्य भवसागर को पार कर जाता है। भगवान राम से बड़ा राम का नाम है। भक्ति से भगवान को, ज्ञान से आत्मा को श्रद्धा से संत को देखा जा सकता है। जनकपुर वासियों को ऋषि विश्वामित्र के कारण ही भगवान श्रीराम से मिलना हो सका। उन्होंने कहा कि भगवान राम ने लक्ष्मण को जनकपुरी का भ्रमण करवाने के लिए विश्वामित्र से आज्ञा मांगी। इस पर ऋषि विश्वामित्र ने कहा कि महाराज जनक के अनेक सेवक हैं वे ही लक्ष्मण को नगर भ्रमण करवा लाएंगे। इस पर ऋषि विश्वामित्र ने कहा राम आपने तो जनकपुर पहले देखा ही नहीं फिर लक्ष्मण को क्या दिखाएंगे। इस पर श्रीराम ने कहा ऋषिवर नगर भ्रमण तो सेवक ही करवाएंगे मैं तो केवल साथ रहूंगा। ऋषि विश्वामित्र ने कहा हे राम मैं समझ गया हूं। लक्ष्मण जनकपुरी देखे बिना नहीं रह सकते और आप लक्ष्मण को देखे बिना नहीं रह सकते।

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