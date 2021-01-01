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सर्च अभियान:मकान के शौचालय से अवैध शराब बरामद, आरोपी फरार

करौली3 घंटे पहले
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  • जिला स्पेशल और आबकारी विभाग की टीम पहुंची सनेट गांव
  • 170 देशी व 12 पव्वे अंग्रेजी शराब के जब्त

पटोंदा जिला स्पेशल टीम व जिला आबकारी विभाग ने हथकढ़ व अवैध शराब के खिलाफ सर्च अभियान चलाया हुआ है। एक दिन पूर्व लपावली व कटारा अजीज में तीन ठिकानों पर छापेमारी कार्रवाई कर अवैध रूप से शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए वहां से काफी मात्रा में अवैध शराब की पेटियां, शराब बनाने का कैमिकल व उपकरण जब्त किए थे। पुलिस टीम की इस कार्रवाई से ग्रामीणों में भी हड़कंप मच गया था। इसके बाद रविवार को भी जिला स्पेशल टीम व आबकारी विभाग ने क्षेत्र में कई स्थानों पर अवैध शराब तस्करों को पकड़ने के लिए सर्चअभियान चलाया। अभियान के तहत सनेट में एक रिहायशी मकान की तलाशी ली तो घर में बने शौचालय से अवैध शराब के 182 पव्वे बरामद किए गए। पुलिस के आने की सूचना मिलने के कारण आरोपी फरार हो गया। पुलिस फरार हुए आरोपी की तलाश कर रही है। हिंडौन आबकारी अधिकारी नीरज शर्मा ने बताया कि जिला आबकारी अधिकारी जगदीश प्रसाद के नेतृत्व में जिला स्पेशल टीम की ओर से समीप के गांव सनेट में संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए रामकेश मीणा के रिहायशी मकान में बने शौचालय से ढोला मारू अवैध देशी शराब के 170 पव्वे एवं काउंट्री क्लब अंग्रेजी अवैध शराब के 12 पव्वे बरामद किए गए। बताया गया कि आरोपी मौके से फरार हो गया। इस दौरान आबकारी निरीक्षक नीरज शर्मा, धर्मेन्द्र शर्मा, डीएसटी टीम प्रभारी यदुवीर सिंह, राजवीर सिंह, रविन्द्र सिंह, परमजीत सिंह, मानसिंह, नरेंद्र, संदीप, संकेत कंवर, मोहन सिंह, सुखवीर सहित टीम के जवान मौजूद रहे।

लपावली व कटारा अजीज में भी पकड़ी थी शराब फैक्ट्रीकुछ दिनों पहले भरतपुर के रुपवास तहसील के चक सामरी गांव में जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हो गई थी। जिस पर उस समय पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए गांंव के आसपास 10 किलोमीटर एरिया में शराब के सभी गोदाम सील कर दिए थे और कई लोगों को गिरफ्तार किया था। मौतों के बाद प्रदेशभर में हथकढ़ शराब के खिलाफ अभियान शुरु किया गया। शनिवार को पुलिस ने लपावली व कटारा अजीज में अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया था।

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