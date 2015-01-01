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अवैध बजरी खनन:गंभीर नदी के पेटे में अवैध खनन कर निकाली जा रही बजरी

करौली4 घंटे पहले
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क्षेत्र की गंभीर नदी के पेटे में से अवैध रुप से बजरी खनन का कार्य किया जा रहा है। ऐसे में गंभीर नदी में जगह-जगह खाई बनती जा रही है। ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन भेजकर अवैध खनन रुकवाए जाने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि खनन माफियाओं की ओर से गंभीर नदी में जगह-जगह जेसीबी से अवैध खनन कर रास्ते बना दिए हैं। नदी के पेटे में अब गहरे कुआं व खाई नजर आती है। सबसे ज्यादा खनन, दानालपुर, सनेट,भालपुर, सनेटकापुरा, कांदरोली, शांतिवीर नगर, चांदनगांव, श्रीमहावीरजी, दुब्बी, गांवड़ी तक 15 से 20 किलोमीटर क्षेत्र में होता है। कई स्थानों पर बजरी व कंकड़ के ढ़ेर लगे हुए देखे जा सकते हैं।

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