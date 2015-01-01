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हादसा:महिला को बचाने के प्रयास में बाइक फिसली, युवक की मौत, महिला सहित दो गंभीर घायल

हिंडौन सिटीएक घंटा पहले
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हिन्डौन सिटी | बाइक फिसलने से घायल युवक ।
  • महूइब्राहिमपुर के बाजार से खरीदारी कर वापस घर जाते समय पुल के पास हादसा

हिंडौन-महवा मार्ग पर महू पुल के पास शुक्रवार को पैदल जा रही महिला को बचाने के प्रयास में बाइक दुर्घटना हो गई। इसमें बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि महिला सहित दूसरा युवक घायल हो गया। गंभीर हालत होने पर एक युवक को डॉक्टरों ने जयपुर रेफर किया है।

मृतक सलेमपुर थाना क्षेत्र के गांव नाहिड़ा निवासी देवेन्द्र सिंह (23) है। जबकि दूसरा घायल उसके बुआ का लड़का है। राजकीय अस्पताल के डॉ. जे.पी. मीना व डॉ. बृजेश चौधरी ने बताया कि शुक्रवार शाम करीब साढ़े 4 बजे नाहिड़ा निवासी देवेन्द्र सिंह पुत्र शिव सिंह और उसका बुआ का लड़का गाजीपुर निवासी कुलदीप सिंह पुत्र विजेंद्र सिंह बाइक से महूइब्राहिमपुर के बाजार में घरेलू सामान खरीदने के लिए आए थे। बाजार से सामान खरीदकर वापस अपने गांव जा रहे थे। रास्ते में महू पुल के पास पैदल जा रही घोंसला की महिला पदमा बाई उनकी बाइक के सामने आ गई। ऐसे में बाइक महिला को टक्कर मारते हुए फिसल गई। जिससे बाइक सवार दोनों युवक व महिला घायल हो गई।

तीनों को राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान नाहिड़ा के देवेन्द्र सिंह की मौत हो गई। गाजीपुर निवासी कुलदीप सिंह की हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने जयपुर रेफर कर दिया। घोंसला निवासी महिला पदमा देवी की हालत गंभीर होने के कारण हिंडौन अस्पताल में भर्ती किया है। सूचना पर अस्पताल पहुंचे मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने नई मंडी थाना पुलिस को सूचना दी। देवेंद्र सिंह के शव का पोस्टमार्टम कराकर पुलिस ने परिजनों को सुपुर्द कर दिया।

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