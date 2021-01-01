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तिरंगा यात्रा:राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में हिंदू सेना ने करौली में निकाली तिरंगा यात्रा

करौली3 घंटे पहले
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हिंदू सेना की ओर से शनिवार को करौली शहर में राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा रैली का शुभारंभ गुलाब बाग सर्किल से हुआ और हाथीघटा, कलेक्ट्रेट सर्किल, ट्रक यूनियन होते हुए वापिस कलेक्ट्रेट सर्किल पर ही आकर समापन हुआ। हिंदू सेना के प्रदेशाध्यक्ष साहब सिंह गुर्जर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बडी संख्या में हाथों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लेकर उत्साह व उमंग के साथ शहर में रैली निकाली। रैली के दौरान डीजे की धुन पर नाचते-गाते युवाओं ने कहा कि 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसानों के नाम पर खालिस्तानियों ने लालकिले पर हमला करके राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है,उससे पूरा देश गुस्से में है। हिंदू सेना ने लालकिले की घटना को शर्मनाक व घिनौना कृत्य बताया। वहीं दूसरी ओर से हिंदू सेना के प्रदेशाध्यक्ष साहबसिंह गुर्जर ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में ही हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर भारत माता के जयकारे लगाते हुए रैली का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि हम किसानों का सम्मान करते हैं, किसान भारत की रीढ की हड्डी हैं, लेकिन जो किसानों के नाम पर खालिस्तानी दिल्ली में आतंक मचाए हुए हैं, उसकी हम निंदा करते हैं। साथ ही सरकार से मांग भी करते हैं कि लालकिले पर आतंक मचाने वाले देशद्रोहियों को कतई नहीं बख्शा जाए और शीघ्र जांच कर कडी से कडी सजा दी जानी चाहिए।

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