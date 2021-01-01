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उत्पादन:रोगों से फसलों को बचाव की दी जानकारी

करौली5 घंटे पहले
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  • फली छेदक कीट चने की फसल का प्रमुख कीट हैं। यह कीट अभी चने के खेतों में देखने को मिल रही है

चने की फसक में फली छेदक कीट का प्रबंधन कृषि पर्यवेक्षक ने खेतों का भृमण कर किसानों फसल के बचाव के बारे में जानकारी दी।कृषि पर्यवेक्षक कैलाश चंद्रवाल किसानों को बताया कि फली छेदक कीट चने की फसल का प्रमुख कीट हैं। यह कीट अभी चने के खेतों में देखने को मिल रही है। ये लटें हरे रंग की होती है जो बाद में हरी चितकबरी और पूर्ण विकसित होने पर गंडेदार हो जाती है। लटें 1.25 इंच लम्बी होती हैं। जो आरम्भ में चने की पत्तियों को खाती है और फली लगने पर उनमें छेद करके दानों को खाना चालू कर देती है और फलियों को खोखली कर देती हैं। इस से उत्पादन में भारीहानि होती है।किट रोखथाम जैविक नियंत्रणउन्होंने बताया कि जनवरी -फरवरी माह में फेरोमेन ट्रेप 3-4 प्रति बीघा लगाएं। खेतों में बांस की टी आकार की लकडियां (10-15 प्रति बीघा) गाड़ देंवे ताकि इन पर मित्र पक्षी बगुला, मैना, चिड़िया आदि बैठ कर लटों को आसानी से खा सकते हैं। चने में 50% फूल आने पर फली छेदक नियंत्रण के लिए एन. पी.वी 250 एलई दवा को 1 एमएल प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। दूसरा छिड़काव 15 दिन बाद बी.टी का 750 एमएल प्रति हैक्टेयर की दर से करें। वहीं क्विनोलफोस पाउडर का 6 किलो प्रति बीघा के हिसाब से बुरकाव करें। ईमामक्टिंन बेंजोएट 5 एस. जी दवा 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें या इंडोक्सीकार्ब 14.5 एस. सी दवा 1 एमएल प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। किसान छिड़काव और बुरकाव करते समय अपने मुंह,नाक व हाथों को ढ़क कर रखें और दवा के खाली डिब्बों व सीसियों को भूमि में गाड़ देंवे।

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