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कलश यात्रा:श्रीमद्भागवत कथा पर निकली कलश यात्रा

करौली5 घंटे पहले
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मांचड़ी गांव में भौमिया महाराज के स्थान पर श्रीमद्भागवत कथा के शुभारंभ पर बुधवार को कलश यात्रा निकली गई। कलश यात्रा के दौरान लगाए गगनभेदी जयकारों से समूचा गांव गूंजमान हो गया। भगवताचार्य स्वामी राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने भौमिया जी के स्थान पर कलश व ध्वज का मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना करवाई। इसके बाद भौमिया जी के जयकारों के साथ के कलश यात्रा शुरु हुई। यात्रा में भगवताचार्य घोड़ी पर सवार तथा सैंकड़ों महिलाएं सिर पर मंगल कलश धारण किये हुए चल रही थी। श्रद्धालु भौमिया जी के जयकारे व बैंड बाजे की धून पर नाचते गाते चल रहे थे।

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