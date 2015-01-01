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हड़ताल समाप्त:करौली नगर परिषद के सफाईकर्मी राजी, हड़ताल छोड़ आज से शहर में पुन: संभालेंगे सफाई का मोर्चा

करौली40 मिनट पहले
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  • एसडीएम की समझाइश वार्ता में बनी सहमति

जिला मुख्यालय पर सात दिनों से नगर परिषद के सफाई कर्मियों के हड़ताल पर होने से शहर में चहुंओर गंदगी के ढेर और दुर्गंध से आमजन काफी परेशान चल रहा था। वहीं दूसरी ओर दीपावली त्योहार भी नजदीक होने से परेशानी ज्यादा बढ़ गई थी। गुरुवार को हडताली सफाई कर्मियों से नगर परिषद के दफ्तर में एसडीएम देवेंद्रसिंह परमार ने समझाइश वार्ता की और आखिर में मानदेय भुगतान संबंधी समस्या का समाधान व आश्वासन देने पर सहमति बन गईं। इससे सफाई कर्मियों ने मानदेय भुगतान मिल जाने पर शुक्रवार को प्रात: 10 बजे से शहर में पुन: साफ-सफाई कार्य का मोर्चा संभालने पर राजी हो गए।एसडीएम देवेंद्रसिंह परमार ने बताया कि हड़ताल कर रहे सफाई कर्मियों के साथ गुरुवार को वार्ता में सहमति बन गई है। जो भी परिषद के स्थायी सफाई कार्मिक हैं,उनके मानदेय संबंधी बिल तैयार कर खातों में राशि हस्तांतरण की कार्यवाही शुरू करवा दी। जबकि, अस्थाई ठेका वाले सफाई कर्मियों को भी भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करवाई है। साथ ही इनके बिल डीएलबी को एनओसी के लिए भिजवाने की बात हुई है। सफाई कर्मियों के पक्ष से वार्ता में शामिल हुए राष्ट्रीय वंचित लोकमंच के कार्यवाहक अध्यक्ष राधेश्याम थनवाल जमादार ने बताया कि एसडीएम व नगर परिषद के अधिकारियों के साथ हुई वार्ता में जिलाध्यक्ष ग्यारसीलाल हल्दिया सहित वरिष्ठ सफाईकर्मी भी मौजूद रहे। मानदेय भुगतान संबंधी मामले में विस्तृत चर्चा हुई,उसके बाद परिषद के आयुक्त नरसी लाल मीणा की ओर से सकारात्मक कार्यवाही और एसडीएम के आश्वासन पर सभी ने हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया।हालांकि, शुक्रवार को प्रात: 10 बजे तक सभी को मानदेय मिल जाने की स्थिति में ही सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से बहाल करने की सफाई कर्मियों ने बात कही है। अन्य सभी छह बिंदुओं पर भी उचित व सकारात्मक कार्रवाई करने का भरोसा दिया गया है। उल्लेखनीय है कि सफाई कर्मचारियों को पूर्व में भी छह दिन हड़ताल करने पर जिला प्रशासन व नगर परिषद से मानदेय भुगतान कराने की 5 नवंबर की तारीख मुकर्रर की गई थी,जब भुगतान मुकर्रर तारीख तक नहीं मिला तो 6 नवंबर से पुन: सफाई कर्मियों ने हड़ताल शुरू कर दी।

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