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गौरव अवार्ड से सम्मानित:खटाना व पीलवाड गुर्जर गौरव अवार्ड से सम्मानित

करौली3 घंटे पहले
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अखिल भारतीय गुर्जर महासंघ की ओर से जयपुर में आयोजित हुए राष्ट्रीय गुर्जर महासम्मेलन में कैमरी गांव निवासी सुरेन्द्र खटाना व कंजौली निवासी सुमरण पीलवाड़ को गुर्जर गौरव सम्मान से नवाजा गया। जगदीश धाम देववाणी गुर्जर पत्रिका के संपादक सियाराम वकील के पुत्र सुरेन्द्र खटाना पिछले करीब 12 वर्षों से भी अधिक समय से सामाजिक क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करते आ रहे है। इसी प्रकार कंजौली निवासी सुमरण पीलवाड़ भी सामाजिक क्षेत्रो में उत्कृष्ट कार्य करते आ रहे है। उनके द्वारा समाजहित में किये गए उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया।

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