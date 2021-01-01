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अभिनंदन:कोमल का संस्कृत विद्यालय हजारीपुरा में अभिनंदन

करौली7 घंटे पहले
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राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय,हजारीपुरा की कक्षा 11 वीं में अध्ययनरत गांव देहमोली निवासी मुकेश शर्मा की पुत्री कोमल शर्मा का इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार के लिaए चयन होने पर शनिवार को स्कूल स्टाफ ने छात्रा का माला पहनाकर अभिनन्दन किया और बधाई दी। सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रभारी शांतनु पाराशर ने बताया कि संस्कृत शिक्षा में कोमल शर्मा का नाम इन्दिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार के लिए नामित हुआ है। प्रवेशिका बोर्ड कक्षा 10 वीं में श्रेष्ठ अंक लाने पर 75,000 रुपए का अवॉर्ड मिलेगा। मेधावी छात्रा कोमल ने जहां सरकारी विद्यालयों का नाम रोशन किया है, जो कि अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक भी है। इस अवसर पर सीमा गोयल, भरतसिंह जादौन, रणधीरसिंह जाट,शान्तनु पाराशर, विमला मीना, रमाकान्त भारद्वाज सहित कक्षा 9,10 व 11 वीं के विद्यार्थी मौजूद रहे।

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