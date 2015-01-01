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कोविड विस्फोट:कुड़गांव का चिकित्सक व हिंडौन के अस्पताल का कर्मचारी ही संक्रमित

करौली2 घंटे पहले
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  • करौली में 11, हिंडौन में 4, सपोटरा में 1 संक्रमित
  • जिले में अब तक 507 हो चुके संक्रमित, इनमें से 468 रिकवर हुए, 16 गंवा चुके जान

अनलॉक-4 में शनिवार को करौली में कोविड का प्रकोप नजर आया। एक साथ 16 कोरोना मरीज सामने आने से प्रशासन व चिकित्सा विभाग भी चिंतित हो गया। करौली ब्लॉक में 11 और सपोटरा में एक व हिंडौन में चार नए केस सामने आए। इनमें कुड़गांव सीएचसी का एक डॉक्टर भी शामिल है। जिले में बढ़ते कोविड वायरस संक्रमण के मद्देनजर खुद एसपी मृदुल कच्छावा ने जांच के लिए सैंपल दिया और पुलिस अधीक्षक कार्यालय से 84 लोगों के जांच के नमूने लिए गए हैं।शनिवार को जारी कोविड रिपोर्ट के मुताबिक सपोटरा खंड के कुडगांव सीएचसी का 28 वर्षीय चिकित्सक सहित हिंडौन के ज्योतिनगर का 53 वर्षीय,गणेशम हॉस्पीटल का 28 वर्षीय और रारा शाहपुर का 22 वर्षीय युवक तथा गेदूंपुरा का कोटा में कार्यरत जीपीएफ कर्मचारी भी भी कोरोना की चपेट में आया है। वहीं करौली क्षेत्र में स्टेडियम के सामने 57 वर्षीय, शिकारगंज में 24 वर्षीय, तांबे की टोरी में 69वर्षीय वृद्ध, नाहर नगर का 25 वर्षीय युवक, शिकारगंज का 28वर्षीय, नारायणपुरा का 42 वर्षीय, मऊआपुरा की 30 वर्षीय महिला, भऊआपुरा की 32 वर्षीय महिला व 60 वर्षीय वृद्धा, करौली का 21 वर्षीय युवक एवं गांव दहमोली का 14 वर्षीय बालक भी कोरोना संक्रमित निकला है। बहरहाल, जिले में ब्लॉकवार सर्वाधिक करौली में 236, हिंडौन में 182, टोडाभीम में 55, सपोटरा में 104, नादौती में 18, मंडरायल में 12 पॉजिटिव केस मिले हैं। वहीं इनमें से 464 रिकवर हुए हैं और 16 की मृत्यु हो चुकी है। जबकि, 135 एक्टिव केस हैं।हिंडौन में शनिवार को शहर के ज्योति नगर व वर्धमान नगर निवासी गणेशम अस्पताल का सफाई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिला। गांव रारा सायपुर का युवक भी जांच के दौरान कोरोना पॉजिटिव मिला है। इसके अलावा गेंदूपुरा का निवासी कोटा में जीपीएफ कर्मचारी पॉजिटिव आया है। चिकित्सा टीम ने गणेशम के कर्मचारी को होम क्वारेंटाइन किया है। उपखंड अधिकारी सुरेश कुमार यादव ने बताया कि ज्योति नगर का 53 वर्षीय अधेड़ कोरोना जांच में पॉजिटिव मिला है। वर्धमान नगर निवासी 23 वर्षीय गणेशम अस्पताल का सफाई कर्मचारी जांच के दौरान कोरोना पॉजिटिव मिला है। इसके अलावा गांव रारा सहायपुर में 22 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव मिला है। गेदूंपुरा का कोटा में कार्यरत जीपीएफ कर्मचारी भी कोरोना पोजिटिव मिला है।

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