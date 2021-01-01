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शौचालय पर ताला:सामुदायिक शौचालय पर लटका रहता है ताला

करौली5 घंटे पहले
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एक ओर केंद्र व राज्य सरकार स्वच्छ मिशन अभियान चलाकर घर घर में शौचालय निर्माण करने का ढिंढोरा पीट रही है तो दूसरी ओर ग्राम पंचायत पटोंदा की उदासीनता से लाखों रुपए की लागत से निर्मित सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य अधूरा पडा हुआ है। जिससे ताला लटका हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि चारागाह में हनुमान जी मन्दिर के पास क़रीब पौने 4 लाख रुपए की लागत से निर्मित सुलभ कॉम्प्लेक्स में आधा अधूरा कार्य हुआ है पानी की व्यवस्था नहीं नीचे एवम् अन्दर प्लास्टर भी नहीं किया गया और ना ही नलो में टोंटी लगाई गई है।

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