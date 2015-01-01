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स्वच्छता अभियान:महस्वा ग्राम पंचायत ने शुरू किया स्वच्छता अभियान

करौली3 घंटे पहले
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श्रीमहावीरजी ग्रामीण महस्वा सरपंच शिमला मीना व ग्राम विकास अधिकारी अशोक सैन ने पंचायत क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। जो ग्रामीणों के सहयोग से सप्ताह भर चलाया जाएगा।महस्वा सरपंच शिमला मीना ने बताया कि पंचायत क्षेत्र में स्वच्छता अभियान के तहत आम रास्तों से पानी व कीचड़ रोकने के लिए जगह-जगह छोटे-छोटे गड्ढे बनाए गए है। नालियों से कीचड़ निकाल कर सफाई कराई। वही गांव में कई जगह फैल रहे कूड़ा-करकट की सफाई की गई।दीपावली के पावन पर्व पर पंचायत क्षेत्र में स्वच्छता बनाएं रखने के लिए सड़क पर फैले कचरे व कीचड़ को ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर गांव से बाहर डलवाया गया। जगह-जगह लोगों से कचरा पात्र रखने व उनमें ही कचरा डालने की सलाह दी गई। सरपंच मीना ने बताया कि पंचायत क्षेत्र में गा मीणों के सहयोग से सप्ताह भर स्वच्छता आभियान चलाया जाएगा।

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