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संस्था प्रधान बनाएं कार्य योजना:परीक्षा परिणामों में उन्नयन के लिए संस्था प्रधान बनाएं कार्य योजना

करौली4 घंटे पहले
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गत वर्ष 10वीं व 12वीं के कम परीक्षा परीक्षा परिणाम को सुधारने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा परिणाम सुधार व उन्नयन के लिए कार्य योजना बनाने के लिए स्कूल शिक्षा भरतपुर संभाग के संयुक्त निदेशक ने शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी वीरसिंह मीणा ने बताया कि गत वर्ष जिन स्कूलों को 10वीं व 12वीं का परीक्षा परिणाम कम रहा है उनके परीक्षा परिणाम को सुधारने के लिए संबंधित संस्था प्रधानों को शीघ्र कार्य योजना बनाकर क्रियान्विति करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी व संस्था प्रधानों को निर्देश दिए हैं कि वह परीक्षा परिणाम सुधारने के लिए कोरोना महामारी को देखते हुए ऑनलाइन अध्ययन के लिए ई-कक्षा यूट्यूव चैनल का व्यापक प्रचार प्रसार करने, गत सत्र में मिशन मैरिट, मिशन 100, प्रयास आदि अभियानों के माध्यम से परीक्षा परिणाम में अपेक्षित सुधार हुआ है तो उसकी प्रकार की कार्य योजना बनाने, जिले में 10वीं व 12वीं के विभिन्न विषयों का अध्ययन कराने वाले एक्सपर्ट शिक्षकों का चयन कर सरल भाषा में चैप्टर व टॉपिक वाइज कंटेंट तैयार कर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही गत 5 से 7 साल के प्रश्न पत्रों के माध्यम से भी तैयारी कराई जा सकती है। इसके लिए ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कम से कम 5-5 विद्यालय परिणाम उन्नयन के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी देंरिंकू सिंह गुर्जर प्रदेश महासचिव बनेश्रीमहावीरजी (ग्रामीण) | नौरंगाबाद गांव के रिंकू सिंह गुर्जर ने छोटी सी उम्र में ईमानदारी, लग्न और निष्ठा से कार्य कर प्रदेश में अपनी खास पहचान बनाई है। रिंकू सिंह गुर्जर को अखिल भारतीय सर्वधर्म महासभा के राजस्थान प्रदेश के युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव पद पर मनोनीत किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष टीकम चंद परिहार ने बताया कि रिंकू सिंह को प्रदेश महासचिव पद पर नियुक्त किया गया है।

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