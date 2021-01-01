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चिह्नित परिवार बनेंगे आत्मनिर्भर:नवजीवन योजना का लाभ लेकर चिह्नित परिवार बनेंगे आत्मनिर्भर

करौली4 घंटे पहले
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नवजीवन योजनांतर्गत शराब के धंधे से जुडे परिवारों के सदस्य समाज की मुख्यधारा से जुड़ने के साथ ही आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं। राज्य सरकार ऐसे परिवारों को चिह्नित कर उनको हुनर व रुचि के आधार स्वरोजगार से जोड़ने की मंशा से विभिन्न ट्रेनिंग कार्यक्रम भी चला रही है। नवजीवन योजना ऐसे परिवारों के सदस्य व महिलाओं को प्रोत्साहित कर उनको सुखद जीवन जीने के लिए प्रेरित भी करती है। यह बात सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सहायक निदेशक रिंकी किराड ने सोमवार को करौली में चल रहे इलेक्ट्रिशियन व सिलाई प्रशिक्षण शिविर के अवलोकन के दौरान कही।दरअसल, करौली जिला मुख्यालय पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहयोग से नवजीवन योजनांतर्गत प्रशिक्षण केंद्र का संचालन हो रहा है। यहां शिवशक्ति ग्रामीण विकास समिति प्रशिक्षण केंद्र का सोमवार को विभाग की सहायक निदेशक रिंकी किराड ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि नवजीवन योजना अंतर्गत लोगों को फायदा अब धरातल पर क्रियांवयन होने से मिलने लगा है, इससे चिह्नित परिवारों के हालातों में व्यापक सुधार भी देखने को मिलेंगे। गौरतलब है कि नवजीवन योजना में कच्ची शराब बनाना, भंडारण करना, शराब बेचने में लिप्त लोगों को सही दिशा दिखाने और स्वरोजगार से जोडने के लिए राज्य सरकार भरपूर प्रयासरत भी है। जिले में ऐसे परिवारों का सामाजिक न्याय विभाग द्वारा सर्वे कराया गया, जिसके बाद चिन्हित हुए लोगों को सरकार ने प्रशिक्षण दिलवाया जा रहा है। जो लोग किसी वजह से नशा व बुरी संगत की वजह से कुरीतियों की जकडन में हैं,उनको प्रशिक्षण लेकर सुधरने का अच्छा अवसर मुहैया कराया जा रहा है। ऐसे परिवारों को प्रशिक्षण के बाद स्वरोजगार के लिए बैंकों से ऋण दिलाने व अन्य सरकारी योजनाओं से लाभांवित भी कराया जाता है।

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