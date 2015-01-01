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रक्तदान शिविर:13 नवम्बर को बरनाला में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन

करौली4 घंटे पहले
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बाटोदा । बरनाला विकास समिति, आमजन विकास समिति एंव रक्तदाता, जीवनदाता ग्रुप के तत्वाधान में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर 13 नवम्बर शुक्रवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरनाला में आयोजित किया जाएगा। ग्रुप की ओर से 40 वां रक्तदान शिविर सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे के बीच होगा। ग्रुप के जिला प्रचार समिति अध्यक्ष राजेश मीना निवासी बरनाला ने रक्तदान शिविर के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि रक्तदान करने वाले डोनरो के रजिस्ट्रेशन चालू है। तथा रक्तदान करने वालों को समिति की ओर से एक एक टीशर्ट दी जाएगी । जो भी रक्तदान करना चाहते वो अपना रजिस्ट्रेशन 11 नवम्बर तक करवा सकते हैं। रक्त को एकत्रित करने के लिए सामान्य चिकित्सालय गंगापुर की टीम संयुक्त रुप से शिविर में उपस्थित रहेंगी। इसी क्रम में विशिष्ट चिकित्सकों के द्वारा प्रत्येक डोनर की रक्तदान से पूर्व कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सम्पूर्ण जांच भी की जाएगी उसके पश्चात ही डोनर रक्तदान कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त शिविर रुम को रक्तदान शिविर से पूर्व सेनिटाइज किया जाकर संक्रमण मुक्त किया जाएगा। शिविर को लेकर सभी तरह की तैयारियां जोरों पर चल रही है। प्रशासनिक एडवाइजरी एवं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए प्रत्येक डोनर को मास्क के साथ ही शिविर कक्ष में प्रवेश दिया जाएगा।ग्रुप के सभी सदस्य भी एडवाइजरी का पालन करते हुए अपने -अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। मीना का कहना रक्त की कमी से जूझ रहे लोगों की हर संभव मदद करनी चाहिए। क्योंकि एक व्यक्ति के एक यूनिट रक्तदान की वजह से किसी तीन व्यक्तियों की जान बचाई जा सकती है, उसे जीवन दान दिया जा सकता है।

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