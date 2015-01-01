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आरक्षण कानून के विरोध में ज्ञापन:एम्स में नर्सिंग भर्ती आरक्षण कानून के विरोध में ज्ञापन

करौली4 घंटे पहले
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ऑल इंडिया बेरोजगार मेल नर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देकर एम्स में होने वाली नर्सिंग भर्ती में लैंगिक आरक्षण कानून को वापस लिए जाने की मांग की। एसोसिएशन के देवेश मुदगल, अजय समाधिया, वरुण चतुर्वेदी, नीतेश पांडे, ज्ञानू कौशिक, रामनिवास सैनी, रविन्द्र आदि बेरोजगार नर्स ने बताया कि एम्स में चल रहीं नर्सिंग भर्तियां में लैंगिक भेदभाव किया जा रहा है। लाखों रुपए खर्च कर उन्होंने नर्सिंग की पढ़ाई की है। लेकिन इस कालू कानून के कारण उन्हें रोजगार से वंचित किया जा रहा है। इस बारे में सरकार व एम्स प्रशासन को भी अवगत कराया लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बेरोजगार मेल नर्सेज ने सरकार से संविदा आधारित भर्तियों को बंद करते हुए उनके हितों का ध्यान रखने की अपील की है। उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो उन्हें मजबूरन आंदोलन के लिए विवश होना पड़ेगा।

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