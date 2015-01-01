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ज्ञापन:सरकार की वादाखिलाफी के विरोध में संभागीय आयुक्त को दिया ज्ञापन

करौली4 घंटे पहले
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गहलोत सरकार के दो साल का कार्यकाल पूरा होने पर सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के पदाधिकारियों ने संभागीय आयुक्त को ज्ञापन देकर समस्या समाधान की मांग की। महासंघ के जिलाध्यक्ष राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि सरकार लगातार दो वर्ष से कर्मचारियों के साथ उनकी न्यायोचित मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं सरकार द्वारा अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया है,। उन्होंने बताया कि समय रहते सरकार द्वारा कर्मचारियों की मांगों को नहीं माना गया तो मजबूरन कर्मचारियों को आंदोलन की राह पकड़नी पड़ेगी। गिरदावर पटवार संघ के जिलाध्यक्ष राजाराम मीणा, आयुर्वेद नर्सेज के पंखीलाल मीणा, शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष लाखन सिंह, पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ के नरेश सैनी, महासंघ के वशिष्ठ सिंह, रामबाबू शर्मा, नईम खां आदि पदाधिकारी उपस्थित थे।केश कलाकार संघकी बैठक कलहिंडौन सिटी | केश कलाकार संघ की बैठक शनिवार को दोपहर 12 बजे सर्राफा बाजार दाऊजी महाराज मंदिर में होगी। केश कलाकार संघ के अध्यक्ष गोपाल नारोलिया ने यह जानकारी दी है।

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