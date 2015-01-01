पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

ज्ञापन:नवीन कृषि विधेयक को वापस लेने का दिया ज्ञापन

करौली16 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक

सपोटरा उपखंड के काश्तकारों का एक शिष्टमंडल पूर्व सरपंच अशोक सिंह बना के नेतृत्व में उपजिला कलेक्टर ओमप्रकाश मीणा से मिला तथा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर केन्द्र सरकार द्वारा पारित नवीन कृषि विधेयक को वापिस लेने की मांग की गई।काश्तकार लखनलाल मीणा, धर्मराज मीणा, फूलचंद, शिवचरण बैरवा, बनवारी शर्मा, नगेश गुप्ता,कैलाश व मुरारी मीणा आदि ने बताया कि भारत सरकार द्वारा हाल ही में किसान विरोधी तीन अध्यादेश संसद में लागू किए थे। जिनके किसान विरोधी होने के साथ उक्त अध्यादेशों से किसानों को किसी प्रकार का लाभ नही मिलेगा। उन्होंने बताया कि भाजपा की केन्द्र सरकार का 2014 के घोषणा पत्र में किसानों से वादा किया गया था कि डॉ. स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दी जावेगी। लेकिन सरकार ने कॉरपोरेट की मिलीभगत से डॉ. स्वामीनाथन की रिपोर्ट को आज तक लागू नही किया गया है। इसके विपरीत तीन नवीन किसान विरोधी विधेयक पारित करने से किसानों की हालत खराब हो गई है। जिसके कारण कर्ज तले दबे हजारों किसान आत्महत्या कर चुके है। जबकि अमेरिका,फ्रांस, बिट्रेन,जापान आदि के किसानों को सरकारें दो से तीन प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराती है। लेकिन भारत में 12 प्रतिशत पर किसानों को कर्ज दिया जाता है। जिसके लिए ऋण संस्था में बारंबार चक्कर लगाकर काश्तकारों को सुविधा शुल्क भी देना पड़ रहा है। उन्होंने भारत सरकार से कृषि को उद्योग दर्जा देने तथा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार फसल के लागत मूल्य पर 50 प्रतिशत फार्मूला के तहत लाभ देने की मांग की है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें28 हजार करोड़ के हथियार और इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे, ज्यादतर खरीदारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से होगी - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें