पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

गुर्जर आंदोलन से सर्वसमाज परेशान:आंदोलन का निस्तारण व इंटरनेट चालू करने के लिए एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

करौली11 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
  • आंदोलनकारियों को रोकने का प्रयास नहीं, इंटरनेट पर पाबंदी

हिंडौन सिटी गुर्जर आंदोलन के कारण सर्वसमाज के लोगों को परेशानी हो रही है। यही नहीं ट्रेनों का संचालन ठप होने के साथ सात दिनों से इंटरनेट सेवा भी बंद की हुई है। गुरुवार को सर्वसमाज के लोगों के एक प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम कार्यालय में जाकर गुर्जर आंदोलन का शीघ्र निस्तारण करते हुए इंटरनेट चालू करवाए जाने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन दिया है। लोगों का कहना रहा कि हर बार आंदोलन होने पर ट्रेन और बस का संचालन बंद होता ही है, साथ ही इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी जाती है। आखिर आंदोलनकारियों को रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है तो इंटरनेट पर पाबंदी क्यों लगाई जाती है।सर्व समाज के लेखन्द्र चैधरी, विक्रम सिंह तोमर, अजमत खान, अनिल, पंकज, लाला पंडित ,हरिचरण, महेंद्र फुलवाड़ा, महेश्वर, लियाकत अली आदि लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम कार्यवाहक उपखंड अधिकारी दुर्गा प्रसाद को सौंपे ज्ञापन में लिखा है कि गुर्जर आरक्षण आंदोलन के चलते सर्व समाज को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।आगामी दिनों में कई भर्तियां होने वाली है, ऐसे में बेरोजगार युवाओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के चलते इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। इससे इंटरनेट से जुड़ी ऑनलाइन एजुकेशन की व्यवस्था भी पूरी तरह ठप हो गई है । ऑनलाइन एजुकेशन बंद हो जाने से विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है । साथ ही इंटरनेट सेवा बंद होने से व्यापारियों में आमजन को होने वाली परेशानी से भी अवगत कराया है।ज्ञापन में लिखा है कि इंटरनेट बंद होने से व्यापारियों और आम जन को ही नहीं राज्य और केंद्र सरकारों को भी नुकसान हो रहा है । जिसका प्रभाव आम जनता पर पड़ेगा । इसी दौरान बैंक पोस्ट ऑफिस और व्यापारियों को होने वाली परेशानियों से भी अवगत कराते हुए सर्व समाज के लोगों ने गुर्जर आरक्षण आंदोलन का शीघ्र से शीघ्र निस्तारण करने की मांग की है। लेखेन्द्र चौधरी का कहना रहा कि सबका जीवन अब इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। सरकार भी अपने कई काम ऐप के जरिये करती है। ई-कॉमर्स, होटल, पर्यटन से लेकर तमाम तरह के बिजनेसइंटरनेट के जरिये ही होते हैं। आम लोग भी अब स्मार्टफोन पर उपलब्ध नेट के जरिये जीते हैं।इंटरनेट सेवा शुरू करने की मांगटोडाभीम ग्रामीण| कस्बे के व्यापारियों सहित ई-मित्र संचालकों व व्यापारियों के विभिन्न संगठनों के द्वारा इंटरनेट सेवा शुरू करवाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर के नाम का ज्ञापन तहसीलदार पृथ्वीराज मीणा को सौंपा गया।उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि गुर्जर समाज के द्वारा किये जा रहे आरक्षण आंदोलन को मद्देनजर रखते हुए 6 दिन से इंटरनेट सेवा राज्य सरकार द्वारा बंद कर दी गई है। जिसके कारण व्यापारियों सहित विभागीय कार्यालयों में इंटरनेट सेवा बंद रहने के कारण आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इंटरनेट सेवा बंद होने से सर्राफा व्यापार, किराना व्यापार एवं कपड़ा व्यापार बाधित हो रहा है।व्यापारियों ने बताया कि किसी भी प्रकार की नेट बैंकिंग की सुविधा नहीं मिल पा रही है जिससे व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। टोडाभीम से हिंडौन महवा, भरतपुर, दौसा, जयपुर, नादौती, गंगापुर, सवाई माधोपुर को जाने वाली रोडवेज बसों को भी बंद कर दिया गया है जिसके कारण आवागमन बाधित हो रहा है जिससे सामान की आवाजाही बंद हो गई है।व्यापारियों ने बताया कि निजी वाहनों को मनमाना किराया देकर अपना कार्य पूर्ण कर रहे हैं साथ ही 6 व 7 अक्टूबर को राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा के चलते सभी जिलों में परीक्षा सेंटर होने से इसमें शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जिसके कारण आम जनता को इंटरनेट सुविधा व बस आवागमन के साधनों के अभाव में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से कर्नल किरोड़ी बैसला से भी अपील करते हुए मांग की गई किदीपावली के त्योहार वपुलिस भर्ती एवं अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें अपना आंदोलन समाप्त कर देना चाहिए।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकप्तान विराट को केक से रंग दिया साथियों ने, पत्नी अनुष्का भी साथ रहीं - IPL 2020 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- समय आपके पक्ष में है। इसलिए इसका बेहतर सदुपयोग करें। पिछले कुछ समय से जिन कामों में रुकावट आ रही थी, आज वह बहुत ही सहज व आसान तरीके से हल हो जाएंगे। वस्त्र, आभूषण जैसी खरीदारी में भी समय व्यत...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें