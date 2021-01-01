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बीमारी का दंश:खदानों की धूल मजदूरों को ले रही सिलिकोसिस की चपेट में, दो साल में 1400 की हुई जांच, 700 श्रमिक बीमारी से पीड़ित

करौली4 घंटे पहले
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  • खदानों में श्रमिकों की सुरक्षा की अनदेखी, हिंडौन में 16 अप्रैल 2019 को सिलिकोसिस बोर्ड का गठन

करौली जिले में खदानों पर काम करने वाले मजदूर सिलिकोसिस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। इसका कारण खदानों में श्रमिकों की सुरक्षा की अनदेखी होना है। हिंडौन में करीब दो साल पहले अलग से बनाए गए सिलिकोसिस बोर्ड की जांच में सामने आया है कि हिंडौन क्षेत्र में ही इस अवधि में करीब 1400 मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की गई तो पाया गया कि करीब 700 मजदूर सिलिकोसिस से ग्रसित हैं। स्वास्थ्य की जांच रिपोर्ट आने पर सिलिकोसिस पीड़ित को प्रमाण पत्र जारी किया जाता है ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। सिलिकोसिस बोर्ड के चेयरमैन डॉ.अजय गुप्ता ने बताया कि हिंडौन के राजकीय अस्पताल में सिलिकोसिस संभावित मरीजों की जांच के लिए 16 अप्रैल 2019 को सिलिकोसिस बोर्ड का गठन किया गया। उसके बाद से प्रत्येक मंगलवार शिविर लगाकर सिलिकोसिस संभावित मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की जाती है। सिलिकोसिस पीड़ित पाए जाने पर प्रमाण पत्र जारी किया जाता है ताकि सरकारी सहायता से लाभांवित हो सके। डॉ. गुप्ता ने बताया कि करीब दो साल में अब तक 1400 मरीजों के स्वास्थ्य की जांच में आधे मरीज सिलिकोसिस से ग्रसित पाए गए। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि खदानों में काम करने वालों की सुरक्षा की अनदेखी की जा रही है। एक दिन पहले राजकीय अस्पताल में शिविर लगाकर 100 सिलिकोसिस संभावित मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की गई थी। इस दौरान जिला क्षय रोग अधिकारी विजय सिंह मीना, सोनोलोजिस्ट मनोज गर्ग भी मौजूद रहे।

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