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जेब से नाबालिग ने निकाले 13.5 हजार रुपए:पत्नी का प्रसव कराने अस्पताल आए पति की जेब से नाबालिग ने निकाले 13.5 हजार रुपए

करौली4 घंटे पहले
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टोडाभीम कस्बे के सामुदायिक चिकित्सालय में पत्नी की डिलीवरी कराने आए पति के जेब से एक नाबालिग जेब कतरे ने साढ़े तेरह हैजार रुपए निकाल लिए। थानाधिकारी मनोहर लाल मीणा ने बताया कि गांव भैंसा निवासी अबसार अहमद पुत्र गफ्फार अहमद 4 नवंबर को अपनी पत्नी की डिलीवरी कराने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आया था। इसी दौरान एक नाबालिग लड़का गफ्फार की जेब में रखे साढ़े तेरह हजार रुपए निकाल कर ले गया। गफ्फार अहमद ने बताया कि उसकी पत्नी की डिलीवरी होने के बाद वह चिकित्सालय में ही भर्ती थी और वह उसके साथ चिकित्सालय परिसर के बरामदे में सो रहा था। सोते समय किसी ने जेब में रखे साढ़े तेरह हजार रुपए निकाल लिए। दूसरे दिन करीब बारह वर्षीय बालक चिकित्सालय में अपने परिजनों के साथ आया। उसने एक युवक की जेब से पैसे निकालने का प्रयास किया तभी उस बालक को लोगों ने पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। थानाधिकारी मनोहरलाल मीना ने बताया कि भरतपुर निवासी एक बारह वर्षीय बालक को चिकित्सालय में लोगों ने एक युवक की जेब से पैसे निकलते पकड़ लिया जिसे बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। बालक ने पूछताछ में भैंसा निवासी अबसार अहमद की जेब से पांच हजार रुपए निकालना स्वीकार किया है। थानाधिकारी ने बताया कि पीड़ित अपनी जेब से साढ़े तेरह हजार रुपए चुराने की बात कह रहा है। पुलिस बालक से उसके गिरोह में शामिल लोगों के बारे में उसके बताए अनुसार जानकारी जुटा रही है।

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