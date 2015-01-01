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मौत की निष्पक्ष जांच का आश्वासन, धरना समाप्त:विधायक पीआर मीना ने दिया डॉ. महेश मीना की मौत की निष्पक्ष जांच का आश्वासन, धरना समाप्त

करौलीएक घंटा पहले
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  • पुलिस को जांच के लिए 25 दिन का समय, फिर भी गिरफ्तारी नहीं हुई तो 26वें दिन विधायक भी धरने पर बैठेंगे

नादौती बलेदवपुरा निवासी डॉ. महेश मीना की मौत का खुलासा एवं आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कोे लेकर 28 अक्टूबर से चल रहा अनिश्चितकालीन धरना के 11वंे दिन दोपहर को टोडाभीम विधायक पृथ्वीराज मीना धरना स्थल पर पहुंचे और मामले की निष्पक्ष जांच व दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई का आश्वासन दिया। जिस पर मृतक के परिजन व ग्रामीण धरना समाप्त करने के लिए सहमत हो गए। मृतक के भाई सुरेश मीना जो 1 नवम्बर से अनशन पर बैठा था को ओआरएस का घोल पिलाकर विधायक पीआर मीना ने अनशन तुड़वाया। विधायक ने धरने पर बैठे लोगों को बताया कि 25 दिन में पुलिस मौत का खुलासा व आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करेगी तो 26वें दिन मृतक के परिजन, ग्रामीणों के साथ नादौती में धरने पर बैठ जाएंगे। सांसद डॉ. मनोज राजौरिया, टोडाभीम के पूर्व विधायक रमेशचंद मीना, पूर्व विधायक बत्तीलाल मीना ने भी निष्पक्ष जांच करवाने का मृतक के परिजनों को भरोसा दिलाया।प्रमुख मांग:-धरने पर बैठे मृतक की पत्नी रवीना व परिजन तथा ग्रामीणों ने टोडाभीम विधायक पीआर मीना को ज्ञापन दिया। इसमें डॉ. महेश मीना की मौत का खुलासा व नामजद आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के अलावा मृतक डाॅ. महेश मीना की मृत्यु से पूर्व मोबाइल से अंतिम कॉल हुई है उस व्यक्ति से गहनता से पूछ-ताछ करने की मांग की गई है। प्रकरण में धारा 306 आईपीसी में मुलजिमों के विरूद्ध ठोस सबूतों के साथ चालान किया जाए। मुलजिम विदेश भागने के प्रयास में है इस लिए उन पर विदेश जाने पर रोक लगाई जाए। प्रकरण में डॉ. अमरसिंह, डॉ. लोकश व डॉ. विजय के पुलिस विस्तृत बयान दर्ज करें। खुलासा नहीं किया तो पुन: धरना देंगे:- विधायक पीआर मीना ने डॉ. महेश मीना की मौत मामले की जांच कर रहे टोडाभीम वृत्ताधिकारी कमलप्रसाद मीना, गंगापुरसिटी डिप्टी कालूराम मीना ने घटनाक्रम की जानकारी ली और निष्पक्ष जांच व दोषियों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही का निर्देश दिया। समय मांगने पर विधायक ने कहा कि 25 दिन में जांच पूरी करें। निर्धारित समय सीमा में जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया तो मृतक के परिजन व ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ जाएंगे। टोडाभीम के पूर्व विधायक बत्तीलाल मीना, पूर्व विधायक रमेशचंद मीना, नादौती सरपंच संघ के अध्यक्ष हेमराज गुर्जर सरपंच चिरांवडा, दलपुरा सरपंच प्रतिनिधि धुंधीराम धड़ांगा, केदार भोपा सोप, मीना महासभा के बनैसिंह मीना, पूर्व प्रधान बहादुर गुर्जर, श्रीफल दलपुरा, विजेंद्रसिंह जीरणा, मुरारी लाल गुर्जर, रामचरण रायसना, गढख़ेड़ा सरपंच कैलाश मीना, श्यामलाल गुड़ली, बत्तू गुर्जर, केदार ढहरिया सहित तहसील क्षेत्र के सैकडों लोग उपस्थित थे। सीबीआई से जांच कराएंगे:- शनिवार को करौली-धौलपुर सांसद डॉ. मनोज राजोरिया, टोडाभीम के पूर्व विधायक रमेशचंद मीना ने धरना स्थल पर जाकर मृतक के परिजनों से घटनाक्रम के बारे में जानकारी ली। पूर्व विधायक मीना व सांसद राजोरिया ने घटनाक्रम के बारे में मोबाइल पर पुलिस अधीक्षक करौली से जानकारी ली और निष्पक्ष जांच करवाने का भरोसा दिलाया। जांच अधिकारी टोडाभीम वृत्ताधिकारी कमल प्रसाद मीना को निष्पक्ष जांच करने का निर्देश दिया। बताया कि जांच निष्पक्ष सही नहीं की गई तो पुन: जांच सीबीआई से कराएंगे और गलत जांच करने वाले अधिकारी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। गंगापुरसिटी डिप्टी कालूराम मीना, नादौती थानाधिकारी रामखिलाड़ी मीना उपस्थित थे।

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