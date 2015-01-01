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स्टेशनों का लोकार्पण:नवनिर्मित 7 सब स्टेशनों का लोकार्पण आज

करौली4 घंटे पहले
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जिले में नवनिर्मित 7 सब ग्रिड स्टेशनों का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व ऊर्जामंत्री बीडी कल्ला द्वारा शुक्रवार को ऑनलाइन लोकार्पण किया जाएगा। विद्युत निगम के अधीक्षण अभियंता आरएच मीना ने बताया कि 218 लख रुपए की लागत से 33/11 केवी जीएसएस खींपकापुरा, 142 लाख रुपए की लागत से मोरडा, 149 लाख रुपए की लागत से निसूरा, 282लाख रुपए की लागत से निर्मित रंगलाल का पुरा, 339 लाख रुपए की लागत से निर्मित कैलाश नगर मण्डावरा फाटक, 284 लाख रुपए की लागत से निर्मित मासलपुर चुंगी व 202 लाख रुपए की लागत से बनने वाले जीएसएस खिरखिड़ी का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला द्वारा ऑनलाइन लोकार्पण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस मौके पर विशिष्ट अतिथि सांसद डाॅ.मनोज राजौरिया, विधायक लाखनसिंह मीणा, विधायक पी.आर मीणा व विधायक भरोसीलाल जाटव उपस्थित रहंेगे। इन नव निर्मित ग्रिड सब स्टेशनों से करौली, हिंडौन व टोडाभीम विधानसभा क्षेत्र के किसान व उपभोक्ताओं का बिना रूकावट विद्युत सप्लाई की जा सकेगी।

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