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राहत:अब 24 घंटे में कोरोना मरीजों को मिलेगी जांच रिपोर्ट

करौली15 मिनट पहले
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  • जिला अस्पताल में ही होगा कोविड टेस्ट, पहले दिन 87 मरीजों की जांच, 564 सैंपलों की एक साथ हो सकती है जांच

जिले के लोगों की कोविड-19 जांच रिपोर्ट अब 24 घंटे में ही मिल सकेगी। करौली जिला अस्पताल में गुरुवार से आरटीपीसीआर लैब शुरु हो गई। जिसमें गुरुवार को पहले ही दिन 87 मरीजों के सैंपलों को जांच के लिए लगाया गया है। जिला अस्पताल में राज्य सरकार के सहयोग से आरटीपीसीआर लैब संचालित हो गई है। जिसमें अब कोविड-19 मरीजों के सैंपलों की जांच हो सकेगी। इसके लिए एसएमएस अस्पताल जयपुर में सामान की खरीद की है और राज्य सरकार से सिविल वर्क एवं इलेक्ट्रिसिटी वर्क के लिए 20 लाख रुपए की लागत लगी है। गुरुवार को पहले दिन लैब में 87 कोरोना मरीजों के सैम्पल जांच के लिए लगाए गए है। जिनकी जांच शुक्रवार को सुबह मरीजों को मिल जाएगी। लैब में दो मशीनों से कोविड-19 मरीजों के सैंपलों की जांच होगी। एक मशीन में एक बार में 96 सैंपल लगाए जा सकते हैं। दो मशीनों में 192 सैंपल लग सकते हैं। इन मशीनों से एक दिन में तीन बार में 564 मरीजों के सैंपलों की जांच हो सकेगी।कोविड-19 मरीज का सैंपल लेने के बाद उसे पहले जिला अस्पताल की ओर से सैम्पल के लिए जयपुर या भरतपुर भेजा जाता था। जिसके कारण मरीज के सैंपल की जांच आने में 72 घंटे तक का समय लगता था, लेकिन गुरुवार को जिला अस्पताल में कोरोना सैंपलों की जांच के लिए लैब शुरू हो गई है। जिसके कारण अब 24 घंटे में ही मरीज को अपनी जांच रिपोर्ट मिल सकेगी।8 लैब टेक्नीशियन और12 लैब असिस्टेंट नियुक्त आरटीपीसीआर लैब का इंचार्ज डॉ. धर्मबाई मीना को बनाया गया है। उसके साथ ही जयपुर से प्रतिनियुक्ति पर एक महिला डॉक्टर की भी नियुक्ति की गई है। 8 लैब टैक्निशियन, 12 लैब असिस्टेंट, एक सफाईकर्मी को भी नियुक्त किया गया है।

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