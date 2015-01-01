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कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा:परीक्षा के दूसरे दिन पहली पारी में 66 और दूसरी पारी में 87% अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा

करौली4 घंटे पहले
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राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा शनिवार को दूसरे दिन भी दो पारियों में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। जिसमें प्रथम पारी में 66% एवं द्वितीय पारी में 87% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रकाश चंद्र ने बताया कि प्रथम पारी में राजकीय महाविद्यालय करौली में 624 परीक्षार्थियों में से 526 उपस्थित तथा 98 अनुपस्थित रहे। इसी प्रकार द्वितीय पारी में शिवा एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल करौली में 432 परीक्षार्थियों में 376 उपस्थित एवं 56 अनुपस्थित तो स्वतंत्र सेनानी चिरंजीलाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल करौली में 432 में से 383 उपस्थित तथा 49 अनुपस्थित रहे। प्रथम पारी में कुल 1488 परीक्षार्थियों में से 977 उपस्थित तथा 511 अनुपस्थित रहे। जिसमें उपस्थित परीक्षार्थियों का प्रतिशत 65.66 तथा अनुपस्थित का 34.34% रहा। इसी प्रकार द्वितीय पारी में राजकीय महाविद्यालय करौली में कुल 624 परीक्षार्थियों में से 526 उपस्थित तथा 98 अनुपस्थित, शिवा एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल करौली में 432 परीक्षार्थियों में से 376 उपस्थित एवं 56 अनुपस्थित, स्वतंत्र सेनानी चिरंजीलाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल करौली में 432 में से 383 उपस्थित एवं 49 अनुपस्थित रहे। इस प्रकार कुल 1488 में से 1285 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी और 203 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। जिसमें उपस्थित परीक्षार्थियों का प्रतिशत 86.36 तथा अनुपस्थित का 13.64% रहा। जिले में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर परीक्षार्थी होटल एवं धर्मशाला में छात्र रुके हुए हैं। ऐसे में अधिक मात्रा में छात्रों के आने के कारण कुछ मजबूरन छात्रों को रात में चौराहों पर तेज सर्दी में रात बिताने पर मजबूर होना पड़ रहा है। शुक्रवार रात को टोंक जिले के परीक्षार्थी कलेक्ट्री चौराहे पर ही नहीं बल्कि गुलाब बाग स्टैंड, ट्रक यूनियन आदि जगहों पर आराम करते नजर आए।

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