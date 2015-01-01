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हादसे में मौत:बस-बाइक टक्कर में एक की मौत

करौली4 घंटे पहले
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महस्वा मोड़ पर बुधवार को प्राइवेट बस ने बाइक को टक्कर मार दी। दुर्घटना में घायल बाइक सवार मुरारी लाल खटीक (60 ) निवासी सोप ने उपचार के लिए जयपुर ले जाते समय रास्ते मेंदम तोड़ दिया। मृतक के पुत्रकांजी सांवरिया ने बताया कि मेरा पिता मुरारीलाल खटीक बुधवार को सुबह बाइक से भुसावर जा रहा था।महस्वा मोड़ के पास प्राइवेट बस ने बाइक को टक्कर दी। जिससे पिता गंभीर घायल हो गया। श्रीमहावीरजी के सरकारी हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार करने के बाद चिकित्सकों ने उच्च चिकित्सालय में उपचार के लिए रेफर कर दिया। उपचार के लिए जयपुर ले जाते समय रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई।गुरुवार को नादौती सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में पोस्टमार्टम कराकर पुलिस ने शव परिजनों को सुपुर्द किया। मुरारीलाल समाजसेवी थे। उनकी मृत्यु होने से सोप गांव में शोक छा गया।

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