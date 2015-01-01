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लाठियों से हमला:छेड़छाड़ का विरोध किया तो युवती पर लाठियों से हमला

करौली4 घंटे पहले
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खेड़ा में कुछ बदमाशों ने छेड़छाड़ व अभद्रता का विरोध करने पर युवती व उसके माता-पिता को लाठियों व डंडों से हमला कर घायल कर दिया। घायलों को उपचार के लिए हिंडौन के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां से युवती के पिता की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने जयपुर रेफर कर दिया। पुलिस ने घायलों के पर्चा बयान लेकर जांच शुरू कर दी है।राजकीय अस्पताल के मेडिकल ज्यूरिस्ट डॉ. रामनरेश कुंभकार ने बताया कि खेड़ा में बुधवार रात कुछ लोगों ने एक युवती से छेड़छाड़ कर दी। युवती ने इस बारे में परिजनों को शिकायत की। परिजनों ने इसका विरोध किया गया तो दूसरे पक्ष के लोगों ने युवती व उसके परिजनों को मारपीट कर घायल कर दिया। घायल गुड्डी देवी ने बताया कि वहीं के काडूराम ने उसकी पुत्री से छेड़खानी की थी। इसका विरोध करने पर आरोपी व उसके परिजनों ने लाठी-डंडों से हमला कर उसकी पुत्री, उसे व उसके पति थानसिंह को घायल कर दिया। थानसिंह की हालत गंभीर होने पर डाक्टरों ने जयपुर रेफर कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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