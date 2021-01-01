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किसान महापंचायत में एलान:कृषि बिलों का विरोध; चक्का जाम 6 को, 7 फरवरी को दिल्ली कूच का किया आह्वान

करौली4 घंटे पहले
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  • करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, अलवर, जयपुर के किसान भी पहुंचे रानोली

रानोली गांव के एकलव्य आवासीय विद्यालय के सामने ग्राउंड में बुधवार को किसान पंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, अलवर ,जयपुर के हजारों किसानों ने भाग लिया। किसानों ने केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों कृषि विधायकों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन किया, वहीं 6 फरवरी को किसान मोर्चा के समर्थन में 12 से 3 बजे तक चक्का जाम व भारत बंद काआह्वान किया। किसान महापंचायत का संचालन कर रहे मनीराम मीणा खेड़ी व बने सिंह मीणा रानोली ने बताया कि रानोली गांव में पंचायत में हजारों की संख्या में किसानों ने भाग लिया। किसानों ने केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों कृषि बिलों के खिलाफ दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन किया। मनीराम मीणा खेड़ी ने बताया कि महापंचायत में किसी भी नेता को किसानों के सिवाय पार्टी संबंधी गतिविधियों के बारे में चर्चा नहीं करनी है। किसानों को जन प्रतिनिधियों का समर्थन नहीं मिलने पर सरपंच मानसिंह मीना रानोंली नेखेद व्यक्त किया।

करौली जिले के किसान 21 सदस्यीय कमेटी बनाकर दिल्ली कूच करेंगे

किसान सम्मेलन को सरपंच मानसिंह मीना रानौली, भरत सिंह डागुर ढिढोरा, सत्य प्रकाश चतुर्वेदी, पिंटू पहाड़ी, सूरज सिंह बैंसला, रामेश्वर मूड़री, रामस्वरूप कटकड़ ,शिवदयाल मीणा पूर्व जिला प्रमुख, राजेश्वरी लालसोट , विमला मीणा बामनवास ,(गंगापुर) ने बनवारी सांथा। सकिसान आंदोलन को सफल बनाने का आह्वान करते हुए 7 फरवरी को किसानों के समर्थन में दिल्ली कूच करने का आवान किया। मंच संचालन कर रहे हैं मनीराम मीणा खेड़ी ने बताया कि किसान मोर्चा ने एक स्वर में निर्णय लिया है कि करौली जिले का किसान 21 सदस्य कमेटी बनाकर दिल्ली कूच करेगा। जो शाहजहांपुर बॉर्डर पर पहुंचकर राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेगा।

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