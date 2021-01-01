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नोटिस:पालनहार योजना : 20 पीईईओ को नोटिस

करौली3 घंटे पहले
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पालनहार योजना में वार्षिक नवीनीकरण हेतु लंबित पालनहारों का बार-बार निर्देशित करने के उपरान्त भी पालनहारों का रिन्यू अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर कलेक्टर ने जिले के 20 पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। हिण्डौन ब्लॉक में पीईईओ श्रीमहावीरजी, भुकरावली, कोटरी, कटकड़,गांवड़ी, शेरपुर, इरनिया, ढ़िढोरा, खेड़ी हैवत, टोडाभीम में लपावली, कुढ़ावल, भण्डारी, सिंघनिया, मण्डरायल में पांचोली, गुरदह, बुगडार, मण्डरायल, भादरपुर,धौरेटा, करौली में अतेवा पीईईओ को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस का संतोषप्रद जबाव नहीं मिलने पर संस्थाप्रधानों के खिलाफ सीसीए 17 के तहत कार्यवाही शुरू की जाएगी।

सबसे ज्यादा हिंडौन ब्लॉक में नोटिस सबसे ज्यादा कारण बताओ नोटिस हिण्डौन ब्लॉक में 9 व सबसे कम करौली ब्लॉक में जारी किए है, जबकि नादौती व सपोटरा ब्लॉक ऐसे हैं,जिनमें एक भी संस्था प्रधान को नोटिस जारी नहीं किया गया है। इस योजना में जिन बच्चों के माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है अथवा माता-पिता को न्यायिक आदेशों के तहत आजीवन कारावास या मृत्यु दण्ड की सजा को चुकी है। ऐसे बच्चों के लिए प्रारम्भिक 500 रुपए स्कूल में दाखिल होने से 6 से 18 वर्ष तक एक हजार की सहायता राशि दी जाती है।

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