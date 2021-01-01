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कलेक्ट्रेट पर धरना:पंचायत सहायकों का कलेक्ट्रेट पर धरना

करौली5 घंटे पहले
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राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ के आह्वान पर पंचायत सहायकों ने नियमितिकरण की मांग को लेकर बुधवार को कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया। पंचायत सहायकों ने बताया कि कांग्रेस सरकार के घोषणा पत्र में ग्राम पंचायत सहायकों को नियमित करने की घोषणा थी लेकिन सरकार बनने के बाद आज तक उस पर अमल नहीं हुआ है। पंचायत कार्यों के साथ शिक्षा विभाग में बीएलओ, मिडडेमील, शाला दर्पण व अन्य सभी गैर शैक्षणिक कार्यों का क्रियान्वयन गत चार सालों से करते आ रहे हैं। वहीं इससे पूर्व 8 साल तक विद्यार्थी मित्र के रूप में शैक्षणिक कार्य भी कर चुके हैं। उन्हाेंने बताया कि अब वह इस पडाव पर आ चुके हैं कि नियमितिकरण के लिए नई प्रक्रिया से गुजरना संभव नहीं है। इसलिए सरकार उनका सीधे समायोजन कर नियमितिकरण की प्रक्रिया पूर्ण करें।

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