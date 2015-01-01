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जीवित प्रमाण पत्र:पेंशनर्स को बैंक में जीवित प्रमाण पत्र देना जरूरी

करौली2 घंटे पहले
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पेंशनर्स व फैमिली पेंशनर्स को नवंबर माह में जीवित होने का प्रमाण-पत्र संबंधित बैंक में देना अनिवार्य है। राजस्थान पेंशनर समाज के जिलाध्यक्ष बजरंगलाल शर्मा ने बताया कि पेंशनर्स की प्रमाण पत्र नहीं देने पर पेंशन रोकी जा सकती है। खास यह है कि पेंशनर को स्वयं बैंक में उपस्थित होकर प्रमाण पत्र देने पर किसी भी अधिकारी से प्रमाणित कराने की आवश्यकता नहीं है और ना ही सर्टिफिकेट पर फोटो लगाने की जरूरत है।

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