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ये गलत है:हिंडौन में लोग कोविड गाइड लाइन को भूले, अभी कोरोना का खतरा है

हिंडौन सिटीएक घंटा पहले
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हिंडौन सिटी | शहर के बाजारों में भीड़ से कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है। लोग न मास्क लगा रहे और न ही डिस्टेंश का पालन कर रहे।
  • बचाव के लिए मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस रखें

यहां गोपाल सब्जी मंडी में इन दिनों भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इसके चलते सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं हो पा रही है। यही नहीं सब्जी मंडी में आने वाले अधिकतर लोग मुंह पर मास्क भी लगाकर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में कभी भी यहां कोरोना बम फूट सकता है। इस ओर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए।

शहर की गोपाल सब्जी मंडी में इन दिनों थोक व रिटेल सहित 100 से अधिक दुकानदार है। ऐसे में सुबह थोक सब्जी की बिक्री के साथ ही दिनभर रिटेल में सब्जी की बिक्री होती है। हिंडौन शहर सहित विभिन्न देहात क्षेत्रों से सब्जी खरीदने के लिए आने वाले लोगों की भीड़ के कारण यहां कोरोना गाइड लाइन की पालना नहीं हो पा रही है। लोग ना तो सोशल डिस्टेंस की पालना कर रहे हैं और ना ही सभी लोग मुंह पर मास्क लगाकर आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण फैलने का डर बना हुआ है।

डॉक्टरों के अनुसार कोरोना की अभी कोई दवाई नहीं बनी है और सर्दी में कोरोना का प्रभाव अधिक होता है। ऐसे में सोशल डिस्टेंस रखना और मुंह पर मास्क लगाना ही बचाव का मुख्य उपाय है। गौरतलब है कि पूर्व में कोरोना को देखते हुए जिला प्रशासन के निर्देश पर नगर परिषद की ओर से थोक विक्रेताओं को गोपाल सब्जी मंडी से हटने के लिए नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन इसका थोक व्यापारियों ने विरोध करते हुए प्रदर्शन किया था। सब्जी व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल जयपुर में भी मंत्री व उच्चाधिकारियों से मिला था, उसके बाद ही थोक व्यापारियों को गोपाल सब्जी मंडी से बिक्री करने की अनुमति जारी की गई थी। उस दौरान दुकानदारों ने कहा था कि वे कोरोना गाइड लाइन की पालना करेंगे।

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