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सम्मान:डुकावली पंचायत के कार्मिकों का किया सम्मान

करौली11 मिनट पहले
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मासलपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत डुकावली नीमरीपुरा में कोरोना संक्रमण से ग्रामीणों की सुरक्षा को लेकर सराहनीय कार्य करने पर ग्राम पंचायत के सरपंच जमुनालाल गुर्जर व ग्रामीणों ने सरकारी कार्मिकों का सम्मान किया। ग्राम विकास अधिकारी विष्णु सैन ने बताया कि कोरोना संक्रमण में ग्राम पंचायत डुकावली में कार्यरत सभी सरकारी कर्मचारियों ने कोरोना से सुरक्षा को लेकर ग्रामीणों को जागरूक करने का सराहनीय कार्य किया है, इसके साथ सोशल डिस्टेंस की पालना करने के साथ लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया है। इस कार्य को लेकर ग्राम पंचायत के सरपंच जमुनालाल गुर्जर व रामनिवास के साथ ग्रामीणों ने एक समारोह का आयोजन कर विद्यालय के पीईईओ हीरालाल बैरवा सहित सभी राज्य कर्मचारियों का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। डुकावली विद्यालय के पीईईओ हीरालाल बैरवा ने कहा कि कोरोना से सुरक्षा के प्रति गांवों में उनकी टीम के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

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