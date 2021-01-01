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भूखंड उपलब्ध:उद्योग स्थापित करने के लिए भूखंड उपलब्ध

करौली3 घंटे पहले
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जिले में उद्योगों को बढ़ावा देने के उददेश्य से नवीन औद्योगिक क्षेत्र मासलपुर में पत्थर आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए भूखण्डों को प्राप्त करने की प्रक्रिया 27 जनवरी से प्रारंभ कर दी गई है। जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक के.के. मीणा ने बताया कि प्रथम चरण में 42 भूखंडों की नीलामी की जाएगी। जिनकी आरक्षित दर 900 रुपए प्रति वर्गमीटर है। एक भूखंड बेंचमार्क निश्क्तता वाले व्यक्ति के लिए आरक्षित किया गया है

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