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होटल में दी दबिश:पुलिस ने होटल में दी दबिश, होटल संचालक पिता-पुत्र गिरफ्तार

करौली4 घंटे पहले
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पुलिस उपाधीक्षक मनराज मीणा ने संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने पर एक होटल में कार्रवाई करते हुए होटल संचालक पिता व पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है।पुलिस उपाधीक्षक मनराज मीणा ने बताया कि गुरुवार को कॉलेज के पास संचालित होटल चंद्रकला पैलेस में संदिग्ध गतिविधियां होने की सूचना मिली थी। जिस पर उन्होंने कार्रवाई करते हुए होटल पर दबिश दी लेकिन पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लग सका। वहीं पुलिस ने होटल का संचालन कर रहे पिता व पुत्र को संदिग्ध परिस्थितियों में शांति भंग करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान यातायात पुलिस निरीक्षक टीनू एवं पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय का स्टाफ मौजूद रहा।होटलों में संदिग्ध गतिविधियां जिला मुख्यालय पर संचालित कुछ होटलों में संदिग्ध गतिविधियों की लगातार पुलिस को सूचना मिल रही है। होटलों में देह व्यापार से लेकर जुआ सट्टा जैसे काम हो रहे हैं ऐसे में युवा पीढ़ी इसकी चपेट में आ रही है। पुलिस द्वारा भी सूचना मिलने पर कार्यवाही की जाती है। ऐसे में कुछ होटल संचालक इन गैर कानूनी व्यापार को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। ऐसे में पुलिस द्वारा गुरुवार को होटलों के खिलाफ की गई कार्रवाई से इस प्रकार की गतिविधियों पर अंकुश लगने की संभावना है।

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