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मादक पदार्थों की तस्करी:पुलिस ने एक किलो गांजा किया जब्त, युवक गिरफ्तार, कट्टे में छिपा रखा था

हिंडौन सिटीएक घंटा पहले
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पुलिस की ओर से लगातार अभियान चलाकर मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक के निर्देश व डीएसपी के सुपरविजन एवं कोतवाली थानाप्रभारी हेमेन्द्र सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने जाट की सराय स्टेडियम के पास से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक किलो गांजा जब्त किया है।

जिसके कब्जे से प्लास्टिक कट्टे में रखा एक किलो 70 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। जिसकी कीमत करीब 10 से 15 हजार बताई जा रही है। पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगा तो पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। थानाप्रभारी ने बताया कि शुक्रवार को उनके नेतृत्व में नगेन्द्र कुमार आरपीएस, राकेश, लक्ष्मण, महेश, चन्द्रभान गश्त को निकले थे। इस दौरान जाट की सराय स्टेडियम के गेट के सामने बैठा एक व्यक्ति पुलिस जीप को देखकर भागने लगा। जिसे घेराबंदी कर पकड़ा। पूछताछ में अपना नाम नीरज उर्फ प्रशांत बेनीवाल बताया। उसके पास मिले प्लास्टिक के कट्टे में एक किलो 70 ग्राम गांजा को बरामद कर लिया है। अवैध मादक पदार्थ की खरीद-फरोख्त के बारे में पू छताछ की जा रही है।

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