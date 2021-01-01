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पल्स पोलिया टीकाकरण अभियान:नौनिहालों को पिलाई पोलियो की दवा

करौली3 घंटे पहले
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रविवार को राष्ट्रीय पल्स पोलिया टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। जिसका शुभारंभ मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य इकाई में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. दिनेश चंद मीणा व डिप्टी सीएमएचओ डॉ सतीश चंद मीणा ने बच्चे को पोलियो की दवा पिलाकर किया । इस अवसर पर मोहम्मद हिसार व लखन सिंह लोधा आदि उपस्थित थे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण के अंतर्गत 0-5 वर्ष के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का अभियान शुरू किया हुआ है। पल्स पोलियो अभियान के तहत सभी सेक्टर में 1126 कुल बूथ बनाए हैै। बूथों पर 2308 कार्मिकों की ओर से 2 लाख 50 हजार 640 बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई जाने की कार्य योजना बनाई गई है।कुडगांव| राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुड़गांव और सलेमपुर पीएचसी स्वास्थ्य केंद्र के अधीन स्थापित किए गए बूथों पर पल्स पोलियो की टीम ने 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को दो बूंद जिंदगी की पिलाई गई। सपोटरा बीसीएमओ डॉ. विजय सिंह मीणा ने ब्लॉक के डावरा, डिकौली, कुडगांव व सलेमपुर आदि ब्लॉक के पोलियो बूथों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान ब्लॉक के सभी पोलियो बूथों पर स्वास्थ्य कर्मियों की टीमों को पोलियो की खुराक पिलाते हुए पाए गए। उन्होंने निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश देते हुए पोलियो की खुराक पिलाने में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करने की बात कही। वहीं पहले दिन कुडगांव सीएससी केंद्र के अंतर्गत 1270 बच्चों ने पोलियो की खुराक गटकी। पल्स पोलियो अभियान के तहत कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर अमित उपाध्याय बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर पोलियो अभियान का शुभारंभ किया गया। चिकित्सा प्रभारी ने बताया कि सलेमपुर पीएचसी और कुडगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत 38 बूथ स्थापित किए गए। जिनपर स्वास्थ्य कर्मियों ने दवा पिलाई। बूथ संख्या 5 पर बस स्टैंड पर स्टाफ कंपाउंडर गणेश मीणा व रामराज मीणा की ओर से दो बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार स्लोगन के साथ बस स्टैंड से गुजर रहे सभी बच्चों दवा पिलाई गई।बच्चों ने गटकी दो बूंद जिंदगी कीहिंडौन सिटी| पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत रविवार को हिंडौन ब्लॉक में 43 हजार 780 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। पोलियो अभियान की शुरुआत सिटी डिस्पेंसरी में खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. उमेश गुप्ता व पीएमओ डॉ. नमोनारायण मीना ने एक बच्चे को दवा पिलाकर की। बीपीएम प्रभाकर जिंदल ने बताया कि पल्स पोलियो अभियान के तहत हिंडौन ब्लॉक में पहले दिन 43 हजार 780 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई है।

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