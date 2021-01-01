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सम्मान समारोह:प्रजापति समाज का सम्मान समारोह

करौली3 घंटे पहले
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प्रजापति समाज की ओर से रविवार को चरण सिंह प्रजापति के निवास पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में नवनिर्वाचित सभापति बृजेश जाटव, पार्षद बृजकिशोर शर्मा,अश्वनी, हिमांशु जैनआदि जनप्रतिनिधियों का समाज द्वारा अभिनंदन किया गया। मंच संचालन राकेश कुमार (व्याख्याता) द्वारा किया गया।इस अवसर पर पार्षद बृजकिशोर ने कहा कि कॉलोनी के विकास में कोई कसर नहीं रखी जाएगी।नवनिर्वाचित सभापति बृजेश जाटव ने कहा कि शहर के विकास के लिए पूरे प्रयास किये जाएंगे। रमेश प्रजापति, सोहनलाल व्याख्याता, उम्मेद लाल,रामसिंह भगत, राजकुमार पूर्व अध्यक्ष, चरण सिंह प्रजापति अध्यापक, गिर्राज प्रसाद शेखपुरा, प्रकाश गावड़ी, छोटे लाल अलीपुरा, श्री मदनलाल आदि उपस्थित रहे।

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