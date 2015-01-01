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मांग:आंगनबाडी केंद्रों की जांच करने की उठाई मांग

फैलीपुरा3 घंटे पहले
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सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाएं कोरोना काल में चलाई हैं जिससे लोगों को सीधे ही घर बैठे लाभ मिले पर सरकारी कारिंदों की उदासीनता के चलते इन योजनाओं का लाभ नही मिल पा रहा है।

ऐसा ही मामला समीप के गांव कुतकपुर में देखने को मिल रहा है ,जहां कोरोना काल में सरकार के निर्देश पर गर्भवती महिला और बच्चो को लाभांवित करने को गेंहूं चना दाल आदि खाद्य सामग्री वितरण करने को आंगनबाड़ी केंद्रों पर व्यवस्था की गई है। जिससे महिला और बच्चो को लाभ मिल सके पर कुतकपुर आंगनबाड़ी केंद्र गेंहूं और चना दाल के वितरण में अनियमितता बरती जा रही है।

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